Глава киевского режима Владимир Зеленский признал сложную ситуацию на фронте для украинских войск.

«Доклад главкома Александра Сырского. Сейчас ситуация на фронте достаточно напряженная», – написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам совещания с главкомом ВСУ.

На днях Сырский заявил, что украинской армии не хватает подготовленных, обученных людей, готовых воевать. Касаясь темы мобилизации, он дал понять, что проблема дезертирства для ВСУ – одна из ключевых. «Хотелось бы <…> больше получать мотивированных людей, не покидающих воинскую часть, но выполняющих все поставленные задания», – сказал главком ВСУ в эфире всеукраинского телемарафона.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что ждут уже сегодня решения Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса. Это решение могло бы остановить горячую фазу войны и спасти много жизней, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киев, Наталья Петрова

