российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 06:21 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский заявил о «достаточно напряженной» для ВСУ ситуации на фронте

Фото: газета «Фигаро»

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал сложную ситуацию на фронте для украинских войск.

«Доклад главкома Александра Сырского. Сейчас ситуация на фронте достаточно напряженная», – написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам совещания с главкомом ВСУ.

На днях Сырский заявил, что украинской армии не хватает подготовленных, обученных людей, готовых воевать. Касаясь темы мобилизации, он дал понять, что проблема дезертирства для ВСУ – одна из ключевых. «Хотелось бы <…> больше получать мотивированных людей, не покидающих воинскую часть, но выполняющих все поставленные задания», – сказал главком ВСУ в эфире всеукраинского телемарафона.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что ждут уже сегодня решения Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса. Это решение могло бы остановить горячую фазу войны и спасти много жизней, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Путин обсудил с Эрдоганом Украину и проблемы на Ближнем Востоке / Над Брянской областью сбили 17 дронов ВСУ / Силы ПВО обезвредили 10 дронов ВСУ в Брянской области / На подлете к Москве сбит второй беспилотник / Над Воронежской областью уничтожено 7 беспилотников: обломки одного дрона упали на магазин / На подлете к Москве сбит беспилотник / При атаке дронов ВСУ ранены четверо мирных жителей Белгородской области / Силы ПВО сбили над Россией еще 49 беспилотников ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Конфликт на Украине, Украина,