При атаке дронов ВСУ ранены четверо мирных жителей Белгородской области

Вооруженные формирования Украины с помощью дронов атаковали несколько автомобилей в Белгородской области, в результате чего четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одно из ЧП произошло в селе Доброе Шебекинского округа, где в результате атаки дрона на автомобиль пострадали двое.

«У мужчины минно-взрывная травма, баротравма и осколочное ранение спины, у женщины – минно-взрывная травма и открытый перелом ноги», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Еще один дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Погромец Волоконовского округа, в результате чего был ранен мужчина. У него диагностированы минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения ноги.

«В поселке Ракитное при сбитии беспилотника пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ с ранением руки. Медики оказали всю необходимую помощь, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение», – отметил глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

