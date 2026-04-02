На подлете к Москве сбит второй беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации второго украинского беспилотного летательного аппарата, который был направлен в сторону российской столицы. Об этом градоначальник сообщил в своем канале в Мах.

«Уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – проинформировал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил о ликвидации одного вражеского БПЛА.

На фоне воздушной атаки в аэропорту «Внуково» временно запрещены полеты – воздушная гавань не отправляет и не принимает самолеты.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

