российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 06:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Воронежской областью уничтожено 7 беспилотников: обломки одного дрона упали на магазин

В Воронежской области средствами противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

В то же время, по словам Гусева, в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из муниципалитетов незначительно повреждена стена сетевого магазина.

При этом глава Воронежской области предупредил, что опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Воронеж, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,