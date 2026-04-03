Понедельник, 6 апреля 2026, 05:22 мск

Над Брянской областью сбили 17 дронов ВСУ

Над территорией Брянской области подразделениями противовоздушной обороны, подразделениями бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделениями Росгвардии уничтожены 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в период с 08:00 до 16:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны нейтрализованы 28 дронов ВСУ.

Брянск, Анастасия Смирнова

