российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 05:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Силы ПВО уничтожили над Россией еще 28 беспилотников ВСУ

Фото Минобороны РФ

Сегодня днем вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории с применением беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 08:00 до 16:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны нейтрализовано 28 дронов.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской областей и Московского региона.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью силы ПВО обезвредили 192 украинских беспилотника.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,