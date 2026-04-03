Силы ПВО уничтожили над Россией еще 28 беспилотников ВСУ

Сегодня днем вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории с применением беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 08:00 до 16:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны нейтрализовано 28 дронов.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской областей и Московского региона.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью силы ПВО обезвредили 192 украинских беспилотника.
Москва, Анастасия Смирнова
