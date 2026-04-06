Трое жителей Белгородской области получили ранения при атаках дронов ВСУ

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов получили ранения трое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Одно из ЧП произошло в Белгороде. «Один мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения грудной клетки и ноги. У второго пострадавшего минно-взрывная травма и баротравма. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы», уточнил губернатор в своем канале в Мах, добавив, что на месте атаки повреждены два легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и хозпостройка.

По словам Гладкова, еще один мужчина пострадал в Шебекинском округе в селе Максимовка при ударе дрона по автомобилю.

«Он самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где ему диагностировали баротравму. От дальнейшего обследования отказался, лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено», – отметил глава Белгородской области.

Москва, Апрель, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube