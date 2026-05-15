Силы ПВО сбили над Севастополем две воздушные цели ВСУ

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку со стороны вооруженных формирований киевского режима. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сбиты две воздушные цели.

«По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели в районе Фиолента и Северной стороны», – уточнил в своем канале в «Максе».

При этом губернатор Севастополя призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», – добавил Развожаев.

Ранее сообщалось, что средства ПВО с 8:00 до 14:00 перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

