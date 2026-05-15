В Рязани ввели режим ЧС после массированной атаки БПЛА

На территории Рязани с сегодняшнего дня и до особого распоряжения ввели региональный режим ЧС после ночной массированной атаки БПЛА, в результате которой четверо человек погибли и еще более двух десятков получили ранения.

«Решение принято в связи с гибелью людей и причинением вреда здоровью, частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения 15 мая», – говорится в сообщении регионального правительства.

Как сообщалось ранее, в ночь на 15 мая Рязанскую область атаковали 99 украинских беспилотников. В Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки одного из БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий. Возбуждено уголовное дело.

Рязань, Анастасия Смирнова

