Следующими будут мосты, а затем электростанции, – Трамп продолжает угрожать Ирану

В четверг, 2 апреля, президент США Дональд Трамп продолжил угрожать Ирану. «Следующими будут мосты, а затем электростанции!», – предупредил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп приветствовал разрушение в четверг моста под Тегераном. По данным иранских СМИ, в результате удара по строящемуся мосту погибли восемь мирных жителей.

Вечером Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты «даже не начали» свою программу по уничтожению гражданской инфраструктуры страны.

Американский лидер неоднократно заявлял, что подавляющее большинство военных объектов, являвшихся основными целями американо-израильского наступления, начавшегося 28 февраля в Иране, уже повреждены или разрушены.

«Лидеры нового (иранского) режима знают, что нужно делать, и что это нужно делать БЫСТРО!» – добавил американский президент, чередуя угрозы с призывами к Тегерану принять соглашение о прекращении огня.

Напомним, что США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля.

В обращении к нации, которое Трамп сделал 1 апреля, он пообедал нанести по Ирану удары новой невиданной силы и вернуть страну в каменный век, если ее власти не подпишут мирную сделку.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

