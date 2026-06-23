Оман и Иран работают над соглашением по управлению Ормузским проливом

Оман и Иран разрабатывают соглашение по совместному управлению Ормузским проливом. Документ будет учитывать международные стандарты. Об этом сообщает оманское госагентство новостей ONA по итогам встречи делегаций двух стран.

«Обе стороны договорились продолжить диалог по этому вопросу в рамках совместной рабочей группы министерств иностранных дел двух стран для достижения соглашения о будущем управлении судоходством в Ормузском проливе, предоставляемых в этом отношении услугах и связанных с этим расходах», – говорится в сообщении.

При этом страны договорились провести переговоры с другими прибрежными государствами региона и любыми заинтересованными сторонами.

Тем временем, президент США Дональд Трамп утверждает, что он «согласился позволить Ормузскому проливу оставаться открытым, без дальнейшей морской блокады» в ответ на то, что Тегеран идет на «крупные уступки» в переговорах с Вашингтоном.

Напомним, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, после этого в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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