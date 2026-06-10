В Крыму на фоне топливного кризиса активизировались мошенники

На фоне проблем с автомобильным топливом в Крыму мошенники начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Потенциальной жертве предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить бензин, пока «выгодное предложение» не закончилось.
В киберполиции отметили, что подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита какого-либо товара. Аферисты внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей.
Москва, Наталья Петрова
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