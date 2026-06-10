российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму на фоне топливного кризиса активизировались мошенники

На фоне проблем с автомобильным топливом в Крыму мошенники начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Потенциальной жертве предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить бензин, пока «выгодное предложение» не закончилось.

В киберполиции отметили, что подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита какого-либо товара. Аферисты внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия,