В Крыму на фоне топливного кризиса активизировались мошенники

На фоне проблем с автомобильным топливом в Крыму мошенники начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Потенциальной жертве предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить бензин, пока «выгодное предложение» не закончилось.

В киберполиции отметили, что подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита какого-либо товара. Аферисты внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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