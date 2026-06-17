В Крыму смягчили ночной запрет на езду на мотоциклах

В Крыму скорректировали время начала действия ограничений на использование мототранспорта в ночное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В указ о временном ограничении на передвижение мототехники на территории Республики Крым внесены изменения: ограничения будут действовать в период с 22:00 до 6:00», – написал он в своем канале в «Максе».

Накануне власти Крыма объявили о введении с 17 июня запрета на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники с 20:00 до 06:00.

Аксенов указал, что решение будет действовать до особого распоряжения. По его словам, основной целью запрета является «обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов».

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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