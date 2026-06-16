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В Крыму запретили ночные прогулки на мотоциклах

В Крыму с 17 июня вводится запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники в ночном время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в «Максе».

«Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00», – уточнил руководитель Крыма, добавив, что решение будет действовать до особого распоряжения.

Аксенов пояснил, что основной целью запрета является «обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов».

«Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым», – отметил глава Крыма.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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