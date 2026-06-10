Пожар в музее «Панорама Севастополя» локализован на площади 600 кв. метров

Пожар в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов» локализован на площади около 600 квадратных метров. Об этом сообщил представитель городского главка МЧС России.

«Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожар локализован», – приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» практически полностью уничтожен огнем. По его словам, один из беспилотников повредил крышу, после чего начался пожар.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – уточнял Развожаев. Губернатор пообещал, что музей обязательно восстановят.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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