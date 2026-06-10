Музей-панорама обороны Севастополя практически уничтожен

Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» практически полностью уничтожен после ночного удара БПЛА. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе ночной атаки БПЛА попал в крышу музея, начался пожар, которому довольно скоро присвоили четвертый ранг сложности. Не месте работали 83 человека и 22 единицы техники.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен»,– написал Развожаев. И пообещал, что музей обязательно восстановят. Тем более, что объект уже попадал под атаку врагов – 25 июня 1942 года в ходе артобстрела здание разрушилось и горело: «Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна! После войны наши мастера совершили невозможное – фактически заново создали творческую копию шедевра».

Как обстоят дела с экспонатами на этот раз – пока непонятно.

Напомним, что музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» посвящен бою на Малаховском кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Оно начало работать через 4 года.

Севастополь, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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