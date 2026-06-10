Средства ПВО сбили за 12 часов 203 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими вооруженными формированиями. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 8:00 до 20:00 мск в общей сложности были нейтрализованы 203 ударных БПЛА на 13-ю регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

В частности, ударам подверглись территории Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Тверской областей, а также Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

В ночь на 10 июня силы ПВО нейтрализовали над 20-ю российскими регионами и акваторией Черного моря 326 украинских беспилотников самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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