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Средства ПВО сбили за 12 часов 203 украинских беспилотника

Фото Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими вооруженными формированиями. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 8:00 до 20:00 мск в общей сложности были нейтрализованы 203 ударных БПЛА на 13-ю регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

В частности, ударам подверглись территории Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Тверской областей, а также Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

В ночь на 10 июня силы ПВО нейтрализовали над 20-ю российскими регионами и акваторией Черного моря 326 украинских беспилотников самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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