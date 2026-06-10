ВСУ ночью атаковали 20 регионов России: сбито 326 беспилотников

В ночь на среду силы противоздушной обороны сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря 326 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Под ударом оказались 20 субъектов РФ, в том числе Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Орловская, Тверская, Тульская, Ульяновская области. Дроны также были поражены над Московский регионом, Краснодарским краем и Крымом.

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом на территории гражданского объекта в Миллеровском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Проводилась эвакуация жителей частных домов и подопечных дома престарелых. В настоящее время пожар потушили, люди вернулись в свои дома. Также ликвидировано возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе после падения фрагментов дрона

В Севастополе в результате атаке БПЛПА загорелась кровля здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Губернатор Михаил Развожаев заявил, что «во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия». На месте атаки работают экстренные службы.

Во Владимирской области после атаки вражеских беспилотников произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах, уточнил губернатор Александр Авдеев. Никто не пострадал. На местах работают оперативные службы.

В Воронежской области над тремя городскими округами и 12 районами регионами ликвидировано более 40 БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. По его данным, пострадавших нет, но в одном из районов обломки повредили оборудование связи.

В Тульской области перехватили 16 беспилотников, обошлось без пострадавших и последствий на земле, отчитался глава региона Дмитрий Миляев.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube