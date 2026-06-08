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МИД России решительно осудил атаку Киева на пассажирский поезд в Крыму

Москва решительно осуждает военные преступления Киева против мирных жителей, погибших в результате атаки на пассажирский поезд в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, который опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что в ночь на 8 июня беспилотники ВСУ атаковали в Крыму локомотив пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва – Симферополь, в результате чего погиб помощник машиниста, сам машинист был ранен. «Поезд не имел никакого отношения к военной логистике и являлся сугубо гражданским объектом», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

«Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание. Приносим глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», – заявила Захарова, указав, что подобные атаки ведутся в нарушение международного гуманитарного права, которое запрещает удары по гражданской инфраструктуре.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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