Ежемесячный доход мошеннических кол-центров Украины оценили в 1 млрд долларов

Рынок украинских мошеннических кол-центров высоко консолидирован и по большей части контролируется представителями организованной преступности, которые ежемесячно получают доход до 1 млрд долларов США. Такие данные приводятся в докладе Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

По оценке аналитиков, число кол-центров на Украине резко выросло с начала спецоперации в феврале 2022 года. В первую очередь рост обусловлен так называемым патриотическим мошенничеством, когда украинские социальные инженеры нацелились на жертв в России. Из традиционных баз в Днепре и Киеве кол-центры распространились по всем регионам республики, передает РБК.

Большинство кол-центров принадлежат нескольким сетям, управляемым представителями организованной преступности. В 2023 году число кол-центров в стране оценивалось в 1-2 тысячи, но после серии рейдов оно сократилось примерно на треть.

В 2025 году были закрыты еще сотни таких центров, однако, как признается в докладе, некоторые рейды оказались косметическими. Точки, у которых не было прикрытия в лице коррумпированных чиновников и силовиков, закрывались, а те, у кого оно было, продолжали работать.

Киев, Зоя Осколкова