Последствия ночной атаки БПЛА: поезда из Крыма начнут движение из Керчи

В связи с приостановкой движения поездов в Крыму после ночной атаки БПЛА поезда по направлению с полуострова на материк начнут движение из Керчи. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

До Керчи пассажиры будут отправляться автобусами. Ситуацию на местах отправления координируют сотрудники. Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов, отметили в компании.

В настоящий момент в Керчь уже отправлена часть пассажиров поезда №92 Севастополь – Москва отправлением 7 июня.

В ГСЭ обнародовали график отправки автобусов с пассажирами с вокзала Симферополя в Керчь.

Ранее Минтранс Крыма сообщил, что пассажиров поездов, следующих в Крым, из-за приостановки движения по железной дороге будут доставлять из Керчи в Симферополь автобусами, сообщила пресс-служба Минтранса республики.

«В связи с ударами украинских беспилотников временно приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь – Симферополь. Пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 будут доставляется из Керчи в Симферополь автобусами», – сказано в сообщении. В связи с этим часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и поселке Советский снята с маршрутов и направлена для перевозки пассажиров, добавили в ведомстве.

Движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено в ночь на понедельник, 8 июня, после удара беспилотника ВСУ по локомотиву поезда Москва – Симферополь. В результате атаки погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали. По информации ГСЭ, пассажиров всех поездов на территории Крыма эвакуировали на автобусах в Симферополь. В направлении Крыма остановили движение пять поездов, из Крыма – четыре.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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