Возобновлено движение по Чонгарскому мосту, закрытое после удара ВСУ

Движение по мосту через Чонгарский пролив на границе Херсонской области и Крыма возобновлено в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в «Максе».

Он отметил, что специалисты уже обследовали место повреждения. «Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки», – заверил глава региона.

Обновлено. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий позже сообщил, что движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых машин до 3,5 т. Без ограничений действует проезд автотранспорта через АПП «Армянск», добавил он.

Напомним, ВСУ в ночь на субботу, 7 июня, атаковали беспилотником мост в районе населенного пункта Чонгар. В результате удара было повреждено мостовое полотно. Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыли. Проезд транспорта через Херсонскую область в Крым и обратно организовали через АПП «Армянск».

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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