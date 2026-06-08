российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

Возобновлено движение по Чонгарскому мосту, закрытое после удара ВСУ

Движение по мосту через Чонгарский пролив на границе Херсонской области и Крыма возобновлено в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в «Максе».

Он отметил, что специалисты уже обследовали место повреждения. «Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки», – заверил глава региона.

Обновлено. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий позже сообщил, что движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых машин до 3,5 т. Без ограничений действует проезд автотранспорта через АПП «Армянск», добавил он.

Напомним, ВСУ в ночь на субботу, 7 июня, атаковали беспилотником мост в районе населенного пункта Чонгар. В результате удара было повреждено мостовое полотно. Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыли. Проезд транспорта через Херсонскую область в Крым и обратно организовали через АПП «Армянск».

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Транспорт,