российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

Движение через пункт пропуска «Джанкой» перекрыто из-за атаки ВСУ

Фото: канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в «Максе»

Украинские войска ночью ударили беспилотником по мосту в районе населенного пункта Чонгар в Херсонской области на границе с Крымом. В результате атаки мост получил повреждение. В целях безопасности движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в «Максе».

Проехать можно через два других автомобильных пункта пропуска – АПП «Армянск» и АПП «Перекоп», уточнил он.

На месте работают профильные службы. «О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,