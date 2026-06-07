Движение через пункт пропуска «Джанкой» перекрыто из-за атаки ВСУ

Украинские войска ночью ударили беспилотником по мосту в районе населенного пункта Чонгар в Херсонской области на границе с Крымом. В результате атаки мост получил повреждение. В целях безопасности движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в «Максе».

Проехать можно через два других автомобильных пункта пропуска – АПП «Армянск» и АПП «Перекоп», уточнил он.

На месте работают профильные службы. «О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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