В Крыму изменилась схема движения поездов – часть из них будет курсировать только днем

В Крыму со среды, 10 июня, начала действовать новая схема движения пассажирских поездов – часть из них будет следовать по территории региона только в светлое время суток. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов, в дальнем следовании –14 пар поездов по 20 маршрутам. Из них восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму с 5:00 до 23:00. Остальные шест пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная.

«По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением (например, Керчь – Джанкой, Керчь – Владиславовка, Керчь – Симферополь), осуществляют посадку на свой автобус и следуют до пункта назначения», – уточнил Аксенов.

По его словам, аналогичная схема будет применяться при поездках из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь.

Перевозчик «Гранд сервис экспресс» скорректировала расписание в связи с изменениями. Компания перечислила поезда «Таврия», маршрут которых будет заканчиваться и начинаться на станции Керчь-Южная: № 68/67 Москва – Симферополь, № 97/98 Москва – Симферополь, № 173/174 Москва – Евпатория, № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, № 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь, № 75/76 Омск – Симферополь, № 142/141 Пермь – Симферополь, № 183/184Мурманск – Севастополь, № 193/194 Челябинск – Севастополь, № 483/484 Таганрог- Симферополь.

Отмечается, что изменения не повлияют на пригородное сообщение.

Корректировка в схеме пассажирских перевозок в Крыму введена после удара БПЛА по пассажирскому поезду Москва – Симферополь в ночь на 8 июня. В результате атаки погиб помощник машиниста поезда, машинист получил ранения. Всех пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал. После атаки в Крыму временно приостановили железнодорожное движение. Из-за остановки движения поезда из Крыма отправлялись из Керчи.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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