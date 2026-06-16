Бензин и дизтопливо появились в свободной продаже на части АЗС Севастополя

В Севастополе на восьми заправках сети «АТАН» с 10:00 вторника доступна свободная продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100, а также дизтоплива. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в «Максе».

При этом, указал глава города, сохраняются ограничения: на одну машину отпускают не более 20 литров топлива, заправка в канистры запрещена.

Практически на всех заправках сети «ТЭС» сегодня по-прежнему действует система QR-кодов, однако на двух АЗС на трассе «Таврида» организована свободная продажа топлива, уточнил Развозжаев.

Губернатор перечислил адреса заправок в Севастополе со свободной продажей топлива.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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