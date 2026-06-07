В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист из Москвы

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку в связи с гибелью парапланериста из Москвы в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии.

По данным СК, 68-летний москвич 7 июня разбился на параплане неподалеку от парадрома, расположенного в верховьях Чегемского ущелья. Мужчина совершал полет в одиночку без инструктора.

Следственный отдел по Чегемскому району СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку по факту падения парапланериста. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено проведение экспертиз.

Нальчикская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуре.

Нальчик, Наталья Петрова

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