Движение поездов в Крыму входит в график

В Крыму восстановлено движение поездов на двух участках, в том числе на отрезке Яркая – Симферополь, что позволило нормализовать расписание движения составов из/в Евпаторию.

Как сообщает официальный канал правительства Крыма, также восстановлено движение на участке Урожайная – Симферополь.

«Для удобства пассажиров организовано автобусное сообщение на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, а именно: от станции Джанкой до станции Урожайная и в обратном направлении; от станции Азовская до станции Джанкой и в обратном направлении», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено в ночь на понедельник, 8 июня, после удара беспилотника ВСУ по локомотиву поезда Москва – Симферополь. В результате атаки погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали. По информации ГСЭ, пассажиров всех поездов на территории Крыма эвакуировали на автобусах в Симферополь. В направлении Крыма остановили движение пять поездов, из Крыма – четыре.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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