В Севастополе отражают атаку ВСУ – сбиты три беспилотника

В Севастополе военнослужащие отражают воздушную атаку ВСУ. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в «Максе».
К настоящему моменту сбито три вражеских дрона над морем на значительном удалении от берега, уточнил он.
Развозжаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
В Севастополе в 7:56 мск объявили воздушную тревогу – уже в третий раз за начавшийся день.
Севастополь, Наталья Петрова
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