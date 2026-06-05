В Севастополе отражают атаку ВСУ – сбиты три беспилотника

В Севастополе военнослужащие отражают воздушную атаку ВСУ. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в «Максе».

К настоящему моменту сбито три вражеских дрона над морем на значительном удалении от берега, уточнил он.

Развозжаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

В Севастополе в 7:56 мск объявили воздушную тревогу – уже в третий раз за начавшийся день.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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