Пожар в музее «Панорама Севастополя», атакованном ВСУ, потушили

Пожар, который накануне начался в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» в результате целенаправленного удара беспилотника ВСУ, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Севастополю. По информации ведомства, из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна панорамы, находившегося на финальном этапе реставрации.

«Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 08:00. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей», – сказано в сообщении. Погибших и пострадавших нет. Напомним, о локализации возгорания сообщалось вечером 10 июня.

По данным спасателей, информация о возгорании музейного здания из-за атаки ВСУ поступила в ночь на 10 июня. К месту незамедлительно прибыли силы МЧС, Спасательной службы города и флота. Пожару был присвоен четвертый, наивысший ранг сложности: борьба с огнем велась в условиях высокой пожарной нагрузки, в помещениях сложной планировки и при сильном задымлении.

Отмечается, что из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, но они получили серьезные повреждения от пламени и высоких температур.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев накануне сообщил, что удар по зданию музея-панорамы был нанесен кумулятивным зарядом. По его словам, само помещение получило минимальные повреждения, однако внутреннее убранство музея, включая полотно, уничтожено. При этом глава Севастополя уточнил, что историческое полотно художника Франца Рубо не пострадало. «Историческое полотно Рубо, которое удалось спасти в 42 году Крошицким, оно спасено, оно не предполагалось к экспонированию», – пояснил он.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube