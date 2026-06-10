ВСУ нанесли удар по панораме «Оборона Севастополя» кумулятивным снарядом

Удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» был нанесен кумулятивным зарядом. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, само помещение получило минимальные повреждения, однако внутреннее убранство музея уничтожено.

«Кумулятивный заряд прожёг историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции», – пояснил губернатор в своем канале в «Максе».

«Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна. Полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации. Уничтожено внутреннее убранство Панорамы, серьёзно пострадал предметный план», – добавил Развожаев.

«Само здание каменное минимально пострадало, а все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, – конечно, этого ничего не осталось. Но все оцифровано, все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», – уточнил губернатор (цитата по «Интерфаксу») журналистам.

При этом глава Севастополя отметил, что историческое полотно художника Франца Рубо не пострадало. «Историческое полотно Рубо, которое удалось спасти в 42 году Крошицким, оно спасено, оно не предполагалось к экспонированию», – сказал он.

Ранее сообщалось, что музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» практически полностью уничтожен после ночного удара БПЛА. В ходе ночной атаки беспилотник попал в крышу музея, начался пожар. В настоящее время возгорание локализовано на площади 600 квадратных метров.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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