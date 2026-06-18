В Севастополе свободную продажу топлива открыли на девяти АЗС

В Севастополе свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива Ultra сегодня, 18 июня, доступна на заправках сети «Атан». Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в «Максе». Он перечислил адреса АЗС, где можно приобрести топливо.

В сети автозаправочных станций «ТЭС» в четверг продавать топливо будут по QR-кодам. При этом на двух станциях сети на трассе «Таврида» организована свободная продажа топлива. Кроме того, на всех станциях «ТЭС» можно свободно купить дизтопливо New Power.

Развозжаев напомнил, что по-прежнему можно заправить 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена.

Напомним, в Севастополе продажу автомобильного топлива ограничили объемом 20 литров на машину с 22 мая из-за проблем с логистикой, связанных с резко участившимися атаками дронов ВСУ на трассу Р-280 «Новороссия», связывающую Крым с Ростовской областью через исторические регионы РФ – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В конце мая ограничения на отпуск топлива ввели в Крыму.

16 июня губернатор Севастополя сообщал, что свободную продажу топлива вернут только после увеличения поставок и накопления запасов.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube