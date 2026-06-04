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В Крыму запретили снимать и публиковать фото и видео бензовозов

В Крыму на фоне дефицита автомобильного топлива из-за проблем с логистикой ввели запрет на съемку и публикацию фото и видео бензовозов, а также на распространение информации об их передвижении. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В оперштабе подчеркнули, что такого рода данные нельзя выкладывать в интернет, пересылать родным и друзьям, а также в закрытые чаты. «Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность», – говорится в сообщении. Ответственность за такие действия наступает с 14 лет.

В оперштабе призвали местных жителей объяснить детям, что нельзя снимать, выкладывать и отправлять фото и видео передвижения топливных конвоев, а также военной техники.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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