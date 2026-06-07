В Севастополе отразили атаку 18 беспилотников ВСУ

В Севастополе отражена вторая с начала суток атака украинских беспилотников, уничтожено почти два десятка летальных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев. Обошлось без пострадавших.
«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес», – написал он в своем канале в «Максе», добавив, что никто не пострадал.
Развозжаев уточнил, что в одном из СНТ на Фиоленте осколки от перехваченного БПЛА упали на дорогу.
В Севастополе за день четыре раза объявляли воздушную тревогу.
Севастополь, Наталья Петрова
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