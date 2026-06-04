В Крыму возобновили движение поездов после отмены опасности БПЛА

В Крыму возобновляется движение пассажирских поездов, прерванное из-за беспилотной опасности. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Поезда начинают движение постепенно. Пассажиры составов, находящихся на закрытых участках железной дороги, возвращаются в свои вагоны», – говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 мск в пути задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма от 1,5 до 10 часов. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой.

В ГСЭ также предупредили о задержке отправления поезда №464С Феодосия – Москва в связи с тем, что состав, который следует из Москвы в Феодосию, прибудет с опозданием. Поезд отправится со станции Феодосия 4 июня не ранее 15:00 мск.

По данным Южной пассажирской пригородной компании, также возобновлено курсирование пригородных поездов, кроме Евпаторийского направления. В ЮППК уточнили, что о дальнейшем запуске движения электричек будет сообщено дополнительно.

Ранее было возобновлено движение транспорта по Крымскому мосту, прерванное в 2:37 ночи из-за угрозы атаки БПЛА. Приостановка движения по транспортному переходу составила семь часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Краснодарского края на 12:00 мск находилось 302 автомобилей. Время ожидания около часа. В очереди на досмотр со стороны Керчи находиились 198 транспортных средств. Время ожидания также около часа.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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