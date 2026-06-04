В Крыму приостановили движение поездов из-за угрозы атаки БПЛА

Из-за опасности атаки беспилотников ВСУ Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. В пути задерживаются 11 поездов в Крым и с полуострова. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Отмечается, что пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы.

В Крым с задержкой от двух до четырех часов идут шесть поездов. В их числе – поезд №316 Адлер – Симферополь (задержка 3 часа), №025 Минеральные Воды – Симферополь (4 часа), №092 Москва – Севастополь (3 часа), №463 Москва – Феодосия (4 часа), №028 Москва – Симферополь (2 часа), №179 Санкт-Петербург – Евпатория (2 часа).

Время задержки пяти поездов, следующих из Крыма, составляет от трех до пяти часов. Среди задерживающихся составов – поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург (задержка 4,5 часа), №174 Евпатория – Москва (3 часа), №092 Симферополь – Москва (4 часа), №098 Симферополь – Москва (5 часов), а также поезд №076 отправлением 4 июня (4,5 часа).

В свою очередь, Южная пригородная пассажирская компания сообщила, что в Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов по техническим причинам.

Добавим, движение по Крымскому мосту перекрыто с 02:37 мск.

Напомним, 2 июня ГСЭ сообщила о закрытии железнодорожной станции Джанкой на севере Крыма для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Причина закрытия станции не уточнялась.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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