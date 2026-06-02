В Крыму железнодорожную станцию Джанкой закрыли для пассажиров

Железнодорожную станцию Джанкой на севере Крыма сегодня, 2 июня, закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс». В настоящий момент поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Причина закрытия станции не раскрывается. По данным Минобороны РФ, в ночь на вторник силы ПВО отразили атаку вражеских дронов над девятью регионами, в том числе над Крымом.

В компании уточнили, что пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, теперь должны приехать на эту станцию за 1,5 часа до времени, указанного в билете, откуда их доставят на автобусе до станции Урожайная для посадки на поезд.

Пассажиры, чья поездка завершается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставят до Джанкоя.

В предыдущий раз станцию Джанкой закрывали для посадки-высадки пассажиров 23 мая. Станция возобновила прием поездов во второй половине дня 25 мая. Причины тогда также не уточнялись.

Симферополь, Наталья Петрова

