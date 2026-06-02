российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Средства ПВО за ночь перехватили 148 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 148 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. На местах падения обломков работают экстренные службы.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщает оперштаб Белгородской области, в результате атаки на частный дом в селе Бочковка пострадал ребенок. 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу.

Кроме того, в городе Алексеевка в результате падения обломков сбитого дрона на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование. Сотрудниками МЧС совместно с добровольной пожарной командой производится ликвидация очага возгорания. Информация о других последствиях уточняется.

Ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова, Пензы, Калуги и Краснодара. К утру воздушные гавани работают в штатном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Москва, Челябинск, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,