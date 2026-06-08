ПВО за ночь сбила 310 вражеских дронов над Россией

Силы противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 310 беспилотников ВСУ над 14 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, с 20:00 до 08:00 мск дроны были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма. Кроме того, воздушную атаку отражали над акваториями Черного и Азовского морей.

В Крыму вражеский дрон ночью нанес удар по локомотиву пассажирского поезда Москва – Симферополь. В результате атаки погиб помощник машиниста, машинист ранен. Пассажиры не пострадали, их уже доставили в Симферополь. После атаки ВСУ по поезду в Крыму приостановили движение пассажирских поездов.

В Новороссийске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на территории перевалочного комплекса, сообщили оперштаб Краснодарского края. Обошлось без пострадавших. В тушении возгорания задействованы 130 человек и 39 единиц техники.

В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Огонь уже потушили, пострадавших нет.

В Тульской, Калужской, Ростовской области при отражении атаки беспилотников, по данным властей регионов, пострадавших и последствий на земле нет.

Московский аэропорт Домодедово в целях безопасности полетов принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Аэропорт Жуковский приостановил работу с 6:10 мск. Кроме того, утром в понедельник введены ограничения в воздушных гаванях Ярославля и Нижнего Новгорода.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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