В Крыму полностью приостановили свободную продажу бензина

Свободная продажа бензина за наличные в Крыму в ближайшие несколько дней, начиная с сегодняшнего дня, будет полностью приостановлена, талонов на топливо в свободной продаже не будет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что по ранее приобретенным талонам топливо будут отпускать по 20 литров в одни руки.

Решение принято из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове, пояснил глава РК в «Максе».

Кроме того, на каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств – они будут фиксировать номера машин, которые заправляются по талонам. Это делается «для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотреблений».

Власти Крыма и Севастополя координируют ограничительные меры, чтобы соблюсти равные условия для жителей регионов, добавил Аксенов.

По его словам, все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. В ведомствах провели оптимизацию использования автотранспорта, вплоть до одного автомобиля на министерство, уточнил глава региона.

Аксенов попросил крымчан с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее сегодня в Севастополе ограничили свободную продажу автомобильного топлива на АЗС «ТЭС». Бензин можно купить только по талонам.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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