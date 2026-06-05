С начала дня в Севастополе отразили три атаки дронов ВСУ

В Севастополе силы противоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили три воздушные атаки ВСУ за ночь и утро. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем канале в «Максе».
По его данным, всего сбито 11 вражеских беспилотников. Зафиксированы повреждения в трех жилых домах. Так, в двух многоквартных домах в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах и повреждено одно окно в квартире, в частном доме в Нахимовском районе осколки от сбитого БПЛА повредили крышу, уточнил Развозжаев.
«Никто из людей не пострадал», – добавил он.
Ранее губернатор Севастополя сообщил об уничтожении трех БПЛА над морем на значительном удалении от берега.
Севастополь, Наталья Петрова
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