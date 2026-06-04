Дрон ВСУ атаковал электричку в Крыму – есть погибший и раненые

Беспилотник ВСУ утром 4 июня ударил по пригородному поезду Азовское – Керчь. В результате атаки есть погибший и трое раненых. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь», – написал глава региона в своем Max-канале.

Аксенов добавил, что экстренные и оперативные службы уже работают на месте происшествия. Также семье погибшего и всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка, заверил он.

Ранее стало известно, что Крымская железная дорога в четверг приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков из-за беспилотной опасности. В пути задерживаются 11 поездов «Таврия» в Крым и с полуострова, уточнил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Южная пригородная пассажирская компания, в свою очередь, сообщила о приостановке движения всех пригородных поездов в Крыму по техническим причинам.

Напомним, минувшей ночью ВСУ ударили по Симферополю. В результате атаки по нежилым объектам в городе погибли три человека, еще семь получили ранения.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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