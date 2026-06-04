При ударе ВСУ по Симферополю погибли три человека, еще 7 ранены

ВСУ ночью нанесли удар по нежилым объектам в Симферополе. В результате атаки три человека погибли, еще семь получили ранения. Об этом сообщил главы Крыма Сергей Аксенов, отметив, что приведенные им данные о жертвах и пострадавших – предварительные.

По его словам, на месте работают экстренные оперативные службы. Власти региона окажут всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших, заверил Аксенов. Он также призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, в Севастополе в ходе отражения воздушной атаки было сбито 20 украинских беспилотников, сообщила губернатор Михаил Развозжаев. Обошлось без пострадавших. В одном из СНТ из-за упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля двухэтажного частного дома, поврежден фасад другого частного дома.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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