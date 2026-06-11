В Севастополе отразили две атаки БПЛА: ранена женщина, повреждены 15 домов

Минувшей ночью в Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ – сбито 33 беспилотников. В результате падения осколков пострадала женщина: у нее осколочные ранения брюшной полости, она в больнице. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На данный момент известно, что точечные повреждения получили восемь многоквартирных домов в Гагаринском районе, два – на Корабельной стороне. В зданиях разбиты окна и повреждены балконы. Кроме того, по информации Спасательной службы города, в пяти частных домах в разных районах города пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. Также повреждения получили четыре автомобиля. В кафе на улице Репина выбиты стекла.

«Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано пять возгораний: горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала (там осколками перебило газовую трубу) и горел автомобиль в Гагаринском районе», – добавил глава города.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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