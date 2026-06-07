На Кубе вооружают гражданских из-за угрозы вторжения США

На Кубе начали раздавать оружие гражданским лицам, призвав население готовиться к возможному вторжению США. В госучреждениях и организациях обсуждают реагирование на случай ЧС и вероятных боевых действий. Об этом пишет венесуэльское издание Versión Final.

Таким образом, как отмечается, подготовка к возможному военному сценарию уже затронула повседневную жизнь в Гаване. Введенные меры связаны с ростом напряженности вокруг острова на фоне развертывания американской военных сил вблизи Кубы, говорится в публикации.

Напомним, 4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти планируют сменить государственный строй на Кубе. «У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным», – приводит его слова ТАСС.

Сменой власти на Кубе США займутся после Ирана, в очередной раз заявил Трамп.

Гавана, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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