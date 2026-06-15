Движение через пункт пропуска «Джанкой» восстановили по понтонной переправе

Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма возобновлено в реверсивном режиме. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей», – уточнил он в «Максе». Сальдо попросил водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте.

Также возобновлено реверсное движение из Геническа на Арабатскую стрелку. Сальдо призвал водителей соблюдать указания регулировщиков, держать безопасную дистанцию и заранее учитывать возможные задержки.

Минувшей ночью в результате массовой атаки беспилотников ВСУ вновь был поврежден мост у Чонгара и перекрыто движение через АПП «Джанкой». Кроме того, были нанесены удары по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему было остановлено.

Напомним, мост на направлении Чонгара подвергался удару со стороны ВСУ в ночь на 13 июня. Движение в сторону АПП «Джанкой» временно перекрывали.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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