В Ялте после пожара в многоквартирном доме обнаружили трех погибших

В Ялте после тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела трех человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Пожар произошел на Сосновой улице города. В результате частично обрушилась кровля здания.

«После тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела трех человек, личности которых устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства.

На место выехал городской прокурор Александр Нелидов. Проводится процессуальная проверка.

Ялта, Зоя Осколкова

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