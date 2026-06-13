Киев не может сдержать натиск ВС РФ: Путин прокомментировал ход СВО

Российские войска удерживают стратегическое преимущество и уверенно продвигаются вперед. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов РФ.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», – подчеркнул президент.

«Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам – наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», – отметил Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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