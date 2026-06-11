В Севастополь не пришли бензовозы – кюар-коды выдавать не будут

В Севастополь не пришли бензовозы. Поэтому новую партию QR-кодов на топливо сегодня выдавать не будут. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС «ТЭС» завтра бессмысленно. Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее выданные – будут деактивированы. Завтра будет новая генерация, и если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый», – сообщил Развожаев.

И добавил: на АЗС «ТЭС» в четверг будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт.

«О заправках «АТАН», где будет свободная продажа, сообщу завтра, как только получу информацию», – отметил Развожаев.

Севастополь, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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