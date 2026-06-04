Средства ПВО за ночь сбили 272 вражеских беспилотника

Минувшей ночью 11 регионов России подверглись налету украинских БПЛА. В общей сложности средства противовоздушной обороны сбили 272 дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

Дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал «Новый День», ВСУ ночью нанесли удар по нежилым объектам в Симферополе. В результате атаки три человека погибли, еще семь получили ранения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube