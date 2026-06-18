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Движение поездов приостановили на участке Крымской железной дороги

Движение поездов на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». Решение об этом принято владельцем инфраструктуры, отметил перевозчик.

В связи с этим «завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах», – говорится в сообщении.

В связи с ограничениями отменен поезд №168/167 «Симферополь – Москва» отправлением 18 июня. Пассажиров пересадят на другие поезда «Таврия». Для оформления пересадки нужно до 12:00 заполнить онлайн-согласие. Заявки будут рассматриваться в порядке очереди. После обработки заявлений пассажирам направят СМС-сообщение или свяжутся по телефону с информацией о пересадке.

«Возврат билетов возможен без удержания сборов», – добавили в компании.

Кроме того, сегодня изменен порядок отправления поездов «Таврия» из Крыма. С начальных станций Севастополь и Симферополь пассажиров доставят до места посадки в поезда – станции Владиславовка – автобусами.

Напомним, в Крыму с 10 июня начала действовать новая схема движения пассажирских поездов – часть из них следует по территории региона только в светлое время суток.

Корректировка в схеме перевозок в Крыму введена после удара БПЛА по пассажирскому поезду Москва – Симферополь в ночь на 8 июня. В результате атаки погиб помощник машиниста поезда, машинист получил ранения. Всех пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал. После атаки в Крыму временно приостанавливалось железнодорожное движение, из-за чего поезда из Крыма отправлялись из Керчи.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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